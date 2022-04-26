2022/04/26 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي ،اليوم الثلاثاء، عن تسريبات حول وجود مفاوضات سرية بين الكتل السياسية لحسم مسألة تشكيل الحكومة المقبلة بأقرب وقت ممكن.

وقال الهلالي، ان التحالف الثلاثي هش ولن يبق متماسكا والدليل تصريحات أحد قيادات الديمقراطي التي أعلن فيها ضرورة المضي بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس عدم رغبة التحالف في بقاء الجمود السياسي مع إصرار التيار الصدري وزعيمه على عدم إدخال بعض اطراف الإطار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار يكشف عن مفاوضات سرية لتشكيل الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار يكشف عن مفاوضات سرية لتشكيل الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).