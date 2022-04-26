أمطار متفاوتة ودرجات حرارة دون الـ35 ْ.. طقس اليومين المقبلين في العراق

2022/04/26 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا ممطرا متفاوت الشدة، بدرجات حرارة دون 35 مئوية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "طقس يوم غد الاربعاء سيكون في المنطقة الوسطى صحوا الى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س بمدى رؤية (6-8) كم، وفي المنطقة الشمالية غائما مع تساقط امطار متفاوتة الشدة تكون رعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س بمدى رؤية (6-8) كم، وفي المنطقة الجنوبية غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س بمدى رؤية (6-8) كم".

وأضافت الهيئة أنه "ستكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 20 مئوية والعظمى 32 مئوية"، مشيرةً الى "تسجيل ادنى درجة حرارة صغرى في اربيل وتكريت 15 مئوية، واعلاها في النجف والبصرة 21 مئوية، وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 29 مئوية، واعلاها في ديالى والانبار والناصرية والبصرة 34 مئوية".

وتابعت أن "طقس يوم الخميس المقبل بعموم المناطق سيكون غائما مع فرصة لتساقط امطار متفاوتة الشدة تكون رعدية احيانا مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة".

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