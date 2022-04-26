صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف الزراعي

2022/04/26 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن المصرف الزراعي التعاوني، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق صرف دفعة جديدة من السلف الممنوحة الى الموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف .

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم بعد ظهر هذا اليوم رفع ( 400) سلفة بين ( 5 او 10 مليون ) للموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف عبر الماستر كارد".

وأوضح، ان "قسم الدفع الالكتروني كان قد اطلق وجبة سابقة يوم الخميس الماضي بلغ عددها نحو ( 517 ) سلفة".

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