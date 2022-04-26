2022/04/26 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس تحالف عزم مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الثلاثاء، مع الامين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري اخر تطورات المشهد السياسي وسبل تعزيز الحوار من اجل الخروج من الازمة السياسية الراهنة.

وقال بيان لمكتب السامرائي، تلقته (بغداد اليوم)، ان "السامرائي اكد خلال تلبيته لدعوة وجهها الشيخ الضاري لتحالف عزم وعدد من قيادات ونواب التحالف؛ إنفتاح عزم على جميع الكتل والكيانات السياسية".

واضاف، ان "تحالف عزم مستمر بالحوار مع جميع الاطراف بهدف عبور الانسداد السياسي وضرورة توفير الاجواء المناسبة لحلحلة الازمة بما يخدم مصلحة الوطن والشعب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السامرائي يبحث مع الضاري تطورات المشهد السياسي ويؤكد: عزم منفتح على الجميع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السامرائي يبحث مع الضاري تطورات المشهد السياسي ويؤكد: عزم منفتح على الجميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).