2022/04/26 | 13:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدعوة هدم قبور آل البيت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن لسنتين لخطيب بارز من جماعة الصرخي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن لسنتين لخطيب بارز من جماعة الصرخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).