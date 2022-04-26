استشهاد جندي واصابة ضابط بتفجير انتحاري شمالي بغداد

2022/04/26 | 13:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني مسؤول، اليوم الثلاثاء،

بأن تفجيرا انتحارياً استهدف الجيش

العراقي شمالي العاصمة بغداد أسفر

عن استشهاد جندي وإصابة ضابط آخر بجروح.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، بأن "انتحاريا ي

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