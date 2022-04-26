2022/04/26 | 13:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fcA9xdFporU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي غاضبا: سنحاسب كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته وغيّب رجاله وقتل واعاق شبابه) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي غاضبا: سنحاسب كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته وغيّب رجاله وقتل واعاق شبابه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).