وزارة العمل الايرانية تؤكد ان 38% من السكان يعيشون تحت خط الفقر

2022/04/26 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير لوزارة العمل الايرانية ، ان 24 مليون مواطن يتسلمون اعانات نقدية حكومية وان ثمانية وثلاثين بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.

وأوضح التقرير الاحصائيات الاخيرة اظهرت ان أكثر من 27 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر في حين يحصل أكثر من 44 مليون شخص على دخل متوسط مقابل خمسة ملايين وثماني مئة وثلاثين الف شخص يعدون من الاغنياء.

وصنف التقرير العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين والحاصلين على دعم حكومي بأنهم من أصحاب الدخل المتوسط.

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