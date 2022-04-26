بسرعة عالية.. لحظة اصطدام سيارة موستانغ بحافلة مدرسية

2022/04/26 | 13:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر مقطع فيديو صدر حديثًا من إدارة شرطة ألبوكيركي اللحظة المرعبة لسائق حافلة مدرسية قال المحققون إنه اصطدم بسيارة أخرى كانت تتسابق مع سيارة أخرى.

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