قيادي في الاطار يكشف عن تفاهمات مع 20 نائبا من السيادة لتشكيل الحكومة

2022/04/26 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الثلاثاء، عن انفراج متوقع في المشهد السياسي العراقي بعد عيد الفطر المبارك.

وقال العتبي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "الانسداد السياسي في العراق لايخدم اي طرف وله تداعيات خطيرة خاصة وان البلاد تمر بازمات خانقة خاصة في الملف لاقتصادي في ظل بروز الخروقات الامنية المتكررة في المحافظات المحررة ما يستدعي ولادة حكومة قوية قادرة على ادارة الملفات".

واضاف، ان"هناك تفاهمات ايجابية مع نحو 20 نائبا من تحالف السيادة ابدوا رغبتهم في الانخراط في مشروع الاطار التنسيقي ودعمه في ملف تشكيل الحكومة المقبلة وفق مسارات تحقق التوافق وتنقذ العملية السياسية من الانسداد "، متوقعا "حصول انفراج كبير بعد عيد الفطر المبارك خاصة مع وجود جهود حثيثة غير معلنة مع قوى سياسية مهمة في دفع التوافقات للامام".

واشار الى ان"الاطار سيكون شريك اساسي في تشكيل الحكومة المقبلة".

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