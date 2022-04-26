لمن الأقصى؟

2022/04/26 | 14:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستند المسلمون في أحقيتهم في القدس إلى الآية الأولى من سورة الإسراء "سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى"، ويعتبرون أن المقصود بـ "عبده" في الآية هو الرسول محمد.لكن الآية التي تليها مباشرة تكمل القول..

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