كان يستقلها خمسة ارهابيين.. الحشد الشعبي يسيطر على عجلة لـ

2022/04/26 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطرت قطعات عمليات الانبار للحشد،

اليوم الثلاثاء، على عجلة تابعة

لعصابات داعش الارهابية في صحراء

الانبار الغربية بعد ملاحقة في منطقة

وادي ام طيارة حيث كان يستقلها خمسة

دواعش.

وقال قائد عمليات الانبار

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