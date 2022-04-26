ضبط كمية كبيرة من

2022/04/26 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة ميسان جنوبي العراق،

اليوم الثلاثاء، العثور على كمية كبيرة

من مادة "الحشيشة" والحبوب المخدرة في

مركز المحافظة .

وذكرت المديرية في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "مفارز قسم مكافحة

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