2022/04/26 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز - بغدادأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد الإرهابيين العاملين فيما يسمى بـ"جيش دابق وولاية نينوى" في منطقة السيدية جنوب غربي بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية مباغتة تمكنت قوة بإمرة آمر الفوج الثالث اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبإسناد جهد ومعلومات استخبارية دقيقة من مداهمة احد الدور السكنية في منطقة السيدية ببغداد تم خلالها القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابي المطلوبين وفق المادة ٤/ إرهاب والتي تشير المعلومات الامنية انه احد العاملين بما يسمى (جيش دابق ، وولاية نينوى".

وأضاف البيان، أن "القوات الأمنية ضبطت في المكان الذي تم مداهمته على عجلة خصوصي وبندقية كلاشنكوف مع مخزن ومسدس عدد٢ وجهاز رسيفر كاميرات وجهاز لابتوب واجهزة هاتفين ايفون".وأشار إلى أنه "تم تسليم الإرهابي مع المضبوطات اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. الإطاحة بإرهابي عمل فيما يسمى بـ'جيش دابق' ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. الإطاحة بإرهابي عمل فيما يسمى بـ'جيش دابق' ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).