برشلونة يغازل مدربه السابق قبل موقعة ريال مدريد

2022/04/26 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غازل نادي برشلونة مدربه الأسبق بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، قبل مواجهته ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر برشلونة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو لهدف أحرزه جوارديولا بقميص البارسا أمام أتلتيكو مدريد.

وأشار برشلونة في التغريدة إلى حساب جوارديولا على “تويتر”، وكتب على الفيديو “هدف اليوم، إنه واحد منا”.

وجاءت تغريدة برشلونة عقب حملات كبيرة بين مشجعي البارسا على مواقع التواصل الاجتماعي، لدعم جوارديولا أمام المنافس التاريخي ريال مدريد في دوري الأبطال.

يذكر أن جوارديولا لم يسبق له كلاعب زيارة شباك ريال مدريد في أي مباراة.

وسبق أن فاز المدرب الإسباني بلقب دوري الأبطال مع برشلونة مرتين في 2009 و2011.

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