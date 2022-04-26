2022/04/26 | 15:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث تحالف السيادة مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مكتب رئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "وفد من تحالف السيادة التقى، اليوم، رئيسَ الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أربيل".

واضاف ان "الوفد بحث الوضع السياسي والمعوقات التي تواجه العملية السياسية في العراق"، مشيرا الى انه "تم التأكيد على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات سياسية للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباحثات سياسية للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).