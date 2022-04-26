المنافذ الحدودية: ضبط حاوية مستلزمات طبية مخالفة للشروط

2022/04/26 | 15:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم الثلاثاء، من ضبط حاوية مستلزمات طبية مخالفة للشروط في منفذ أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان ، إن “هيئة المنافذ الحدودية تمكنت بجهود ومتابعة دقيقة لجميع البضائع وبالاعتماد على مصادرها الخاصة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط حاوية تحتوي (مستلزمات طبية) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد حيث تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة”.

وأضاف أنه “تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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