بدر تعلق على نية الحلبوسي الانسحاب من العملية السياسية: ضغوطات للحصول على الامتيازات

2022/04/26 | 15:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علقت كتلة بدر اليوم الثلاثاء، على نية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الانسحاب من العملية السياسية.وقال القيادي في الكتلة محمد البياتي لوكالة “ايرث نيوز” انه “لا توجد نية لدى اي كتلة سياسية سواء فائزة او لا لديها نية بالانسحاب من العملية السياسية وهذا ينطبق على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي او غيره”.واضاف البياتي […]

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