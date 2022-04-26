مع قرب فصل الصيف.. استضافة جديدة لوزير الكهرباء

2022/04/26 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، اليوم الثلاثاء، عن وجود حراك برلماني يهدف الى استشافة جديد لوزير الكهرباء (وكالة) خلال الأيام المقبلة، فيما بين سبب تلك الاستضافة.

وقال الصالحي، لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك حراك برلماني يهدف الى استشافة جديد لوزير الكهرباء (وكالة) خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع عدم وجود قناعات كافية بأجوبة الوزير ووكلاء الوزارة، خلال الاستضافة السابقة لهم في البرلمان".

وأضاف "ستكون هناك استضافة جديدة لوزير الكهرباء مرة اخرى قريبـا، لوجود تساؤلات كثيرة لدى النواب لغرض الوقوف على الجهد الحكومي في ملف تجهيز الطاقة، وتتبع كافة الحلول لانهاء الازمة التي تمس حياة المواطنين، وسيتم التأكيد على ضرورة مراعاة تجهيز المحافظات والمناطق التي تعاني ارتفاع درجات الحرارة في موسم الصيف".

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