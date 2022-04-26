محافظة عراقية تشكل غرفة عمليات لإدارة امن المواقع الاثرية

2022/04/26 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اعلن مسؤول محلي في ديالى، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس اول غرفة عمليات خاصة لإدارة امن المواقع الاثرية في العراق.

وقال مدير ناحية بهرز نزار اللهيبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "بهرز تعد مدينة ذات اهمية كبيرة في ملف الاثار كونها كانت مهد للعديد من الحضارات القديمة ومنها مملكة اشنونا في الالف الثاني قبل الميلاد بالإضافة الى العصور التي اعقبتها خاصة وانها تشكل واد خصب بين نهري ديالى وخريسان".

واضاف اللهيبي، انه "شكل مؤخرا اول غرفة عمليات خاصة لإدارة امن المواقع الاثرية في بهرز ومحيطها خاصة وانها تضم العشرات من التلال التي تمثل ثروة تاريخية بانتظار فرق التنقيب لكشف خفاياه"، مؤكدا ان "جميع المواقع مؤمنة بشكل جيد ناهيك عن تعاون الاهالي في ابعاد الغرباء ودعم اطر الحماية على مدار الساعة".

واشار الى ان "حماية المواقع الاثرية خطوة بالاتجاه الصحيح لمنع سرقة تاريخ وتراث انساني كبير يوثق حياة ابناء العراقيين قبل الاف السنين".

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