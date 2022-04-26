تدشن جهازين متطورين بالعلاج.. هيئة الصحة في العتبة الحسينية تفتتح غداً مركز العلاج بالنظائر المشعة

2022/04/26 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفتتح هيئة الصحة والتعليم الطبي

التابعة الى العتبة الحسينية المقدسة

يوم غد الاربعاء مركز النظائر المشعة

الذي يعد الاول من نوعه في العراق، كما

تدشن جهازين حديثين متطورين في مجال

معالجة الاورام السرطاني

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