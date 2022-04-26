2022/04/26 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي

إن المشاورات مع المسؤولين العراقيين

لإلغاء التأشيرات للسفر عبر الحدود

البرية جارية مبينا أن الحدود البرية

العراقية بدون الحصول على التأشيرة

مازالت مغلقة ويمكن للم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران:الحدود البرية العراقية مازالت مغلقة من دون الحصول على التأشيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران:الحدود البرية العراقية مازالت مغلقة من دون الحصول على التأشيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).