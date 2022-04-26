اللاعب العراقي مهند جعاز على رادار سيلتيك الاسكتلندي

2022/04/26 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقارير صحفية اسكتلندية ،اليوم الثلاثاء، أن نادي سيلتيك يرغب في التعاقد مع اللاعب العراقي مهند جعاز، ظهير أيسر فريق هاماربي، أحد أندية الدوري السويدي الممتاز.

وقالت صحيفة “ذا صن” الاسكتلندية: “سيلتيك يطارد الظهير الأيسر العراقي مهند جعاز، من أجل تعزيز الخيارات الدفاعية في الانتقالات الصيفية المقبلة”.

وأضافت: “يستهدف سيلتيك إتمام الصفقة بقيمة مليوني جنيه إسترليني، للظفر بخدمات اللاعب العراقي”.

وزادت: “مدرب سيلتيك أنجي بوستيكوجلو، أبدى إعجابه بإمكانات جعاز، وطلب من الإدارة التواصل مع ناديه السويدي، لحسم الصفقة في الميركاتو المقبل”.

وأتمت: “جعاز يعد الظهير الأيسر الأكثر إثارة في السويد خلال الموسمين الماضيين، وسبق أن لعب مع منتخب العراق تحت قيادة الهولندي أدفوكات الذي أشرف على تدريب سيلتيك في المواسم السابقة”.

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