القاموس القرآنى : كرم ومشتقاته - أحمد صبحى منصور

2022/04/26 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة الأغلب أننا نستعمل مصطلح ( الكرم ) نقيضا للبخل ، أى نستعمل وصف الكرم لمن يكون كريما مع أضيافه ومع الناس ، ولكن تتنوع معانى ( كرم ) ومشتقاتها فى القرآن الكريم على النحو التالى :أولا : ( الكريم / الأكرم ) فى وصف رب العزة جل وعلا :1 ـ أوصافه جل وعلا فوق مدركاتنا وفيما بعد تخيلاتنا .



ولأن القرآن الكريم يتحدث عن ذاته جل وعلا وصفاته فلا بد أن يكون هذا الحديث بالاسلوب المجازى وليس ب ......





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