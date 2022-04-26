قصيدة حوار مع القدس - محمد عمارة تقي الدين

2022/04/26 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عمارة_تقي_الدين قصيدة : حوار مع القدسشعر دكتور محمد عمارة تقي الدينيا قدسيا سيدة كل العصورإسرائيل تغتال وجودناتقلعنا من الجذورتريد تحديد إقامتناداخل قبر من القبورفمتى نرفض؟ متى نثور؟متى نعلم أن لنا تاريخاًقليل الفرِّ كثير الكرِّشديد الحضورمتى نعلم أن لنا قلوباًتقبع بين الصدور*****يا قدس يا مذبوحة من الشريانهل كف نهر كبريائنا عن الجريان

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