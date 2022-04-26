فهد سليمان: نظامنا السياسي قفز عن الأولويات وجزّأ قضيتنا إلى ملفات منفصلة - فهد سليمان

2022/04/26 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_سليمان ■-;- قال فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية، ردّ على المشروع الإسرائيلي للتقسيم الزماني والمكاني للأقصى الشريف، بتوسيع المعنى المكاني والسياسي لمدينة القدس، حين تحولت إلى قضية لعموم أبناء شعبنا في عموم فلسطين وفي الشتات، وحين تحولت هبة القدس في العام الماضي إلى معركة شاملة خاضها شعبنا بكل أدوات النضال، وأحدث تحولاً نوعياً في مسار ال ......





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