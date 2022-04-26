الزاملي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على رئيس كتلة امتداد النيابية

2022/04/26 | 15:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على رئيس كتلة امتداد النيابية النائب محمد نوري عزيز من قبل قائممقام قضاء الشافعية في محافظة الديوانية.وقال الزاملي في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز انه “تابعنا وبأهتمام بالغ حادثة الاعتداء غير المسبوق الصادر من قائمقام قضاء الشافعية في […]

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