تشكيل غرفة عمليات لإدارة ملف حماية المواقع الآثارية في ديالى

2022/04/26 | 16:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر حكومي في ديالى، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل غرفة عمليات لادارة ملف حماية المواقع الاثارية في ناحية بهرز جنوب بعقوبة.وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، انه “تم تشكيل غرفة عمليات خاصة لإدارة ملف حماية المواقع الآثارية في ناحية بهرز جنوب بعقوبة والتي تضم العشرات من المواقع التاريخية منها مملكة أشنونا .” […]

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