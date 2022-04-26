الكعبي يعلن إنجاز 90% من فقرات قانون الدعم الطارئ

2022/04/26 | 16:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز 90% من فقرات قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"اللجنة المالية برئاسة حسن كريم الكعبي عقدت اليوم اجتماعاً تداولياً بحضورعدد من أعضائها، بشأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وأكد الكعبي "إنجاز 90% من فقرات القانون تمهيداً لاتمامه ورفعه للتصويت عليه"، مشيراً الى أن "القانون سيعطي أهدافه المرجوة".

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