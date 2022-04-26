صلاح يكشف عن أهدافه الحالية مع ليفربول

2022/04/26 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن رغبته في الفوز مجددًا بلقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز.

وقال صلاح، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول: “أريد أن ينتابني شعور الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى..



لقد كان أمرًا رائعًا، ولا يزال حاضرًا في رأسي، ولهذا السبب أريد الفوز باللقب مرة أخرى مع ليفربول”.

وأضاف: “لقد سيطر هذا الشعور على المدينة عندما ركبنا الحافلة وقمنا بجولة رائعة”.

وتابع: “الفوز بالبريميرليج كان مختلفًا نوعًا ما؛ لأننا لم نحتفل بسبب قيود فيروس كورونا، لكنني أريد الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى، والتتويج بالدوري الإنجليزي أيضًا..



هذا هدفي الآن مع الفريق”.

وواصل: “هل تحسن مستواك هذا العام؟ لقد رأيت مستواي يتحسن، لكن الموسم قبل الماضي كان لدي 19 هدفًا، و 10 تمريرات حاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأردف: “في موسمي الأول، قدمت أيضًا 10 تمريرات حاسمة، لذلك أحاول دائمًا تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة”.

وختم: “هذا أسلوب لعبي دائمًا وفي الموسم الحالي أشعر بتحسن كبير عندما أحصل على الكرة، لكنني أعود إلى ما قلته سابقًا.



أهم شيء مساعدة الفريق على الفوز بالألقاب وأحاول تحقيق ذلك”.

يذكر أن صلاح يتصدر ترتيب هدافي البريميرليج بـ22 هدفًا، كما أنه الأكثر صناعة للأهداف هذا الموسم برصيد 13 تمريرة حاسمة.

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