2022/04/26 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي ،اليوم الثلاثاء، عن إنجاز 90% من فقرات قانون الدعم الطارئ.

وخلال بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب قالت، إن “اللجنة المالية برئاسة حسن كريم الكعبي عقدت اليوم اجتماعا تداوليا بحضور عدد من اعضائها، بشأن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية”.

وأكد الكعبي “انجاز 90% من فقرات القانون تمهيدا لاتمامه ورفعه للتصويت عليه”، مشيرا الى ان “القانون سيعطي اهدافه المرجوة”.

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