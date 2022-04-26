الحشد العشائري: داعش يفقد نافذة امنية تهدد 3 محافظات عراقية

2022/04/26 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاعلن الحشد العشائري في ديالى، اليوم الثلاثاء، فقدان تنظيم داعش الإرهابي نافذة امنية مهمة كانت تهدد ثلاث محافظات عراقية.

وقال القيادي في الحشد العشائري أبو محمد العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم): "لسنوات عديدة شكل حوض الصفرة اقصى شمال ديالى على مقربة من الحدود الادارية مع صلاح الدين نافذة شر هددت امن 3 محافظات في ان واحد كونها اهم طرق تسلل داعش في جغرافية معقدة ترتبط بشكل مباشر بتلال حمرين لمسافات طويلة".

وأضاف انها "كانت وراء 30% من الهجمات داخل ديالى"، مشيرا الى انه "بعد سلسلة الاجراءات الاخيرة ضمن حوض الصفرة من قبل الجيش والحشد العشائري وبقية التشكيلات الامنية الساندة يمكن القول بان داعش فقد ممر الصفرة بشكل نهائي وباتت محاولاته تسلله مكشوفة ومرصودة وستقوده الى كمائن موت لامحالة".

وأوضح العزاوي، ان "مسك الصفرة رغم الجغرافية المعقدة جدا انجاز وله مدلولات ايجابية في امن 6 مدن محررة ابرزها العظيم"، مبينا انها "كانت نافذة شهر تهدد امن ديالى وكركوك وصلاح الدين في ان واحد باعتباره ضمن مسارات متعرجة لتلال حمرين والتي تمتد بالعمق لعشرات الكليومترات".

واشار الى ان" تامين الصفرة يعطي زخم اكبر للاستقرار في منع اي خروقات تمس امن طريق كركوك- بغداد الاستراتيجي والذي يعتبر شريان اقتصادي بين كردستان وبغداد في نقل المسافرين والبضائع".

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