استطلاع: التأييد لبايدن انخفض بين الشباب الى 41 بالمئة

2022/04/26 | 16:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد 36% من البالغين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً أنّهم يخططون للتصويت في الانتخابات النصفية المقبلة.

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