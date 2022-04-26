رويترز: إردوغان إلى السعودية.. الخميس

2022/04/26 | 16:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى السعودية، الخميس، وفقا لما كشفته مصدران مطلعان لرويترز، الثلاثاء.

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