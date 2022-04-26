العراقيون ليسوا شجعانا

2022/04/26 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

يقابل العراقيون مصائبهم بالنكات

والسخرية، وهم يسخرون من الطغاة

والحكام المتجبرين، وكل من يتفرعن

عليهم، سواء كان عسكريا، أو حاكما، أو

شيخ عشيرة، أو رجل دين، أو متنفذ في مجال

ما، وه

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