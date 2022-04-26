مابين السلطة الرابعة والمؤسسة العسكرية قضية وطن

2022/04/26 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير السعد

تختلف الآراء وتتقاطع المواقف مابين كل

ابناء العراق بشتى طوائفهم وأثنيتهم

ومرجعياتهم الامنية والمهنية الا ان

الكل يتفق على القاسم المشترك الذي يوحد

ألا وهو الوطن كغاية اسمى، ومصلحة

ال

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