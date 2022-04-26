مصرف حكومي يطلق وجبة جديدة من (منحة الموظفين)

2022/04/26 | 16:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز – بغداد

أعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، عن إطلاق وجبة جديدة من سلفة "كريدت كارد" البالغة ثلاثة أضعاف الراتب للموظفين.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أن "المبلغ المذكور يمكن أن يحصل عليه من يزيد راتبه على مليون دينار عراقي"، مبيناً أن "التقديم يتم من خلال تطبيق مصرف الرشيد".

وأضاف، أن "المصرف قرر شمول منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وبإمكانهم التقديم للحصول على مبلغ يضاف لرصيده يصل إلى ملايين كحد أعلى وحسب الراتب".

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