في 3 رسومات توضيحية.. نظرة على نتائج فوز ماكرون برئاسة فرنسا للمرة الثانية

2022/04/26 | 16:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح إيمانويل ماكرون أول رئيس يفوز للمرة الثانية على التوالي برئاسة لفرنسا منذ عام 2002، عقب انتصاره على منافسته اليمينية مارين لوبان بهامش مريح نسبيًا بلغ 58.5٪ مقابل 41.5٪.

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