وفاة الشاعر العراقي زهير بهنام بردى

2022/04/26 | 16:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت وزارة الثقافة العراقية، اليوم الثلاثاء، الشاعر العراقي زهير بهنام بردى، الذي توفي إثر أزمة صحية، في بغداد.وقال وزير الثقافة، في بيان ، “نقدم تعازينا إلى الأوساط الأدبية والثقافية برحيل رمز من رموز ثقافة التعايش والسلام، والصوت المعبر الأصيل عن لون من ألوان الأدب العراقي ألا وهو الشاعر زهير بهنام بردى.وندعو الله أن […]

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