شر الاستعمار لا يغتفر - هاشم نعمة

2022/04/26 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاشم_نعمة ترجمة: هاشم نعمةيعني استعمار جزر الهند الشرقية الهولندية العنف الهيكلي.



ولهذا السبب، فإن اعتذار مارك روته (رئيس الوزراء الهولندي الحالي)(1) غير كاف، وفقا لغويناوان محمد(2).لا أتذكر التاريخ بدقة.



ولكن بالعودة إلى الوراء، أدرك أنه لا بد أنه كان في وقت ما في شباط/ فبراير 1948.



كان عمري سبع سنوات.



في الليلة السابقة، كنت قد سمعت الراشدين يتحدثون عن شيء أطلقوا عليه اسم "هدنة".



والآن أدرك أن ......





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