وزير الصحة يؤكد على تسخير كافة الامكانيات لتوفير اللقاحات

2022/04/26 | 16:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد وزير الصحة، الدكتور هاني العقابي، اليوم الثلاثاء، على تسخير كافة الامكانيات لتوفير اللقاحات لحجاج بيت الله الحرام والمواطنين.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الوزير عقد اجتماعا بحضور المدراء العامين لدوائر الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية والامور الفنية والصحة العامة وعدد من المختصين في الوزارة، وتم خلال الاجتماع […]

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