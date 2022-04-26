2022/04/26 | 16:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، 147 اصابة باجراء 4668 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا للاصابات وعدد الفحوصات الموضحة في الموقف الوبائي، فأن نسبة الاصابة مستقرة عند 3%، بالرغم من مخاوف عن دخول موجة خامسة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي: نسبة الاصابة مستقرة عند 3%) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي: نسبة الاصابة مستقرة عند 3%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).