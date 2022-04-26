استهداف منزل برمانة هجومية في بغداد

2022/04/26 | 16:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باستهداف منزل مدني برمانة هجومية، ضمن منطقة الزعفرانية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "انفجار برمانة هجومية استهدف منزل مدني ضمن منطقة الزعفرانية"، مشيراً إلى "عدم وقوع إصابات، مع حدوث بعض الاضرار المادية".وتبين المعلومات الأولية، وفق المصدر، أن "أسباب الحادث نتيجة خلافات بين صاحب الدار واشخاص اخرين معرفين لديه".

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