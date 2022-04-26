باحثون : أقراص منع الحمل قد تصبح من الماضي

2022/04/26 | 16:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيرى باحثون أن تناول أقراص منع الحمل الحالية قد تصبح شيئاً من الماضي بالنسبة للنساء اللاتي يرغبن يتحديد النسل.يأتي ذلك بعد اكتشاف باحثين من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، علاجاً يمكن تناوله قبل ممارسة العلاقة الحميمية. ويؤكد الباحثون أن "العلاج الجديد هو مزيج من أقراص منع الحمل ودواء التهاب المفاصل"، نشيرين إلى أنه "يعمل على تعطيل الإباضة في ذروة الخصوبة".وأضاف الباحثون، أن "هذا الكوكتيل الذي يتم إعطاؤه في قرصين ، هو أفضل مرشح فموي لتحديد النسل".ويعمل العلاج عن طريق تعطيل الإباضة، وهي النقطة في الدورة الشهرية عندما يكون من المرجح أن تحمل المرأة.واوضح الباحثون إن "الأطباء "مهتمون بتطوير وسائل منع الحمل عند الطلب، لأن أقراص منع الحمل الحالية ، يمكن أن تسبب آثاراً جانبية ، بما فيها تقلب المزاج والغثيان والصداع ، فضلاً عن كونها تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم وسرطان عنق الرحم".وأظهرت نتائج دراسة نُشرت في مجلة الصحة الجنسية والإنجابية BMJ، أن الإباضة تعطلت لدى6 نساء، بينما استوفت 8 نساء بعض معايير التبويض غير المكتمل.ويرى الباحثون أن "هذه النتائج "واعدة"، وتشير إلى أن تركيبة الأدوية يمكن أن تعطل الإباضة عندما تكون مخاطر الحمل أعلى".

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