الدفاع تنعى أحد قادتها

2022/04/26 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نعت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، أحد كبار قاداتها.

وقال إعلام الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم) "تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة أحد كبار ضباط وزارة الدفاع الفريق أول الركن ثامر سلطان احمد الناصري، لقد كان الفقيد مثالاً للضابط والقائد المهني الشجاع الذي ضرب اروع الامثلة في العزيمة والصبر والبطولة، فضلاً عن حسن قيادته طوال فترة خدمته العسكرية المشرفة والتي تصدى فيها للعديد من المسؤوليات القيادية والادارية والتي اثبت فيها انه أهل للمسؤولية الوطنية والنزاهة والاخلاص".

وأضاف "نسأل الباري جل في علاه أن يتغمد فقيدنا العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا وذويه واصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان انه سميع مجيب".

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