تساؤلات عربية: هل يعود ترامب إلى تويتر؟

2022/04/26 | 16:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتعود للتغريدات نكهة الخطاب السياسي المستفز.

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