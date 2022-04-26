2022/04/26 | 16:54 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لتعود للتغريدات نكهة الخطاب السياسي المستفز.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تساؤلات عربية: هل يعود ترامب إلى تويتر؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تساؤلات عربية: هل يعود ترامب إلى تويتر؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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