2022/04/26 | 16:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية الموقف الوبائي

والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في

العراق ليوم الثلاثاء الموافق ٢٦ نيسان

٢٠٢٢ حيث شهد موقف الاصابات انخفاضا

مستمرا فبلغ عددها 147 اصابة وحالة وفاة

واحدة خلال ال24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا مستمر بالانخفاض في العراق: شاهد جدول الاصابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا مستمر بالانخفاض في العراق: شاهد جدول الاصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).