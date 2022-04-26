2022/04/26 | 16:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفيذا لوصايا المرجعية الدينية العليا

التي تركز على الاهتمام بكل شرائح

المجتمع وتقديم افضل الخدمات لهم، لم

تكتفِ العتبة الحسينية المقدسة بسرعة

الاهتمام بملف المشردين وافتتاح مؤسسة

انسانية في بناية قدي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاول من نوعه في العراق وبـ(6) طبقات.. العتبة الحسينية تنفذ مشروع ايواء وتأهيل المشردين بمواصفات عالمية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاول من نوعه في العراق وبـ(6) طبقات.. العتبة الحسينية تنفذ مشروع ايواء وتأهيل المشردين بمواصفات عالمية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).