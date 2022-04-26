2022/04/26 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيقوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ،بزيارة رسمية إلى الرياض ،الخميس المقبل، حسبما أعلن مسؤول تركي رفض الكشف عن هويته الثلاثاء لوكالة فرانس برس.

وستكون زيارة إردوغان إلى السعودية أول زيارة له إلى المملكة منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018 داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، ومنذ نقل محكمة تركية لملفّ القضية إلى السعودية في مطلع نيسان/أبريل.

المصدر: AFP

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس التركي يزور السعودية الخميس) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس التركي يزور السعودية الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).