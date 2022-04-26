غداً.. مباراتان في دوري الكرة الممتاز

2022/04/26 | 16:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تتواصلُ، غداً الأربعاء، منافسات الجولة (29) من مسابقةِ الدوري الممتاز للموسم الحالي، حيث تجري مباراتان في محافظتي السليمانية والنجف.وسيحتضن ملعبِ جامعة السليمانية مباراة صاحب الارض فريق نوروز مع ضيفه الكرخ في تمامِ الساعة 3:30 ظهراً.ويلتقي فريقُ النجف ضيفه الصناعة في ملعبِ النجف الدوليّ في تمامِ الساعة العاشرة مساءً.يذكر ان الجولة […]

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مباراتان في دوري الكرة الممتاز أولاً على ايرث نيوز.

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